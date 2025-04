Jesień to przede wszystkim ciepłe, stonowane kolory i połysk. Przynajmniej jeśli chodzi o kosmetyki do makijażu. Przejrzałyśmy wszystkie najnowsze kolekcje i wybrałyśmy kilka produktów, które powinny znaleźć się w waszych jesiennych kosmetyczkach. Zaczniemy od paznokci. Jakie są najmodniejsze w tym sezonie? Głównie te mocno brokatowe i błyszczące. Jak zwykle nie zawiodła nas marka Essence - jej listopadowa kolekcja jest utrzymana w zgodzie z najważniejszymi trendami.

Najmodniejsze kolekcje lakierów do paznokci na jesień

Przechodzimy do ust - liczy się mat i mocny kolor. Jeśli na co dzień stawiacie raczej na kolor w makijażu oczu, tej jesieni wybierzcie tusz do rzęs w mocnym, oryginalnym kolorze. Polecamy szczególnie ten śliwkowy marki PUPA.

Zobacz najnowsze palety do jesiennego makijażu

Jeśli większą uwagę przykładasz do pielęgnacji niż do makijażu polecamy puder peelingujący zrobiony w 100% z naturalnych składników i krem do rąk kultowej marki EOS w uroczym, poręcznym opakowaniu w sam raz do torebki.