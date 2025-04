Wybrałyśmy 10 naszych absolutnych kosmetycznych hitów, które idealnie sprawdzą się tej jesieni. Macie jakiś swój ulubiony kosmetyk na nadchodzący sezon?

Jesienny makijaż

Zaczynamy od makijażu - jednym z wiodących trendów jest niebieska (najlepiej kobaltowa lub granatowa) kreska na górnej powiece, która podkreśli niemal wszystkie kolory oczu i pięknie będzie harmonizować z jesiennymi stylizacjami. Przy kolorowym makijażu oka dodajemy tylko róż do policzków (jesienią rezygnujemy z bronzerów i dodajemy twarzy zdrowych rumieńców), a usta malujemy wazeliną o czekoladowym zapachu.

Jesienna pielęgnacja

Pielęgnacji nie wyobrażamy sobie bez porządnie nawilżającego balsamu do ciała, serum do włosów, który wygładzi wszystkie odstające kosmyki i kremu nawilżającego z odrobiną podkładu. Zajrzyjcie do naszej galerii!

W naszej galerii znajdziecie 10 kosmetyków na jesień: