Jesienią głównie nawilżamy i odżywiamy skórę, która jest przesuszona i szorstka po lecie. Niestety promienie słoneczne i słona woda nie są dla niej obojętne. Dlatego lekki balsam nawilżający zastępujemy masłem do ciała, stosujemy regenerujące peelingi od ciała, a na twarz nakładamy nawilżające maseczki.

Jakie kosmetyki powinny znaleźć się w jesiennej kosmetyczce?

Pogoda nie zachęca do przebywania na zewnątrz, a jedyną rzeczą, o której marzymy to ciepła kąpiel. Dlatego w okresie jesiennym proponujemy wypróbować żele pod prysznic i płyny do kąpieli o zapachu czekolady, miodu lub karmelu - dzięki tym aromatom będziecie czuły się wypoczęte i zrelaksowane.

Warto zadbać również o odpowiednie nawilżenie skóry. Przyda się wam odpowiedni balsam do ust, masło do ciała, regenerujący krem do rąk i stóp. Nie możecie zapomnieć również o pielęgnacji twarzy! Zaopatrzcie się w serum wybielające, krem na dzień i na noc oraz opcjonalnie krem pod oczy.

My nie jesteśmy w stanie pożegnać się z piękną, letnią opalenizną. Dlatego nawet jesienią używamy kosmetyków brązujących. Na twarz nakładamy koncentrat brązujący, a na ciało krem pod prysznic dający efekt stopniowej opalenizny. Dzięki temu nasza skóra wygląda na zdrowszą i bardziej promienną. A wy jakich kosmetyków używacie jesienią? Macie swoje ulubione?

