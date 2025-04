Grudzień to wyjątkowy miesiąc, który wywołuje we mnie same pozytywne skojarzenia. W tym czasie mam ochotę otulić się słodkim zapachem wanilii, cynamonu i pierników. Przykryć się ciepłym kocem i zapomnieć o całym świecie. Zobaczcie, jakie kosmetyki mi w tym pomagają.

1. Odżywczy balsam do ust Nuxe, cena, ok. 49 zł

Nawilżający balsam do ust Reve de Miel, powstał 22 lata temu, ale do dziś jest prawdziwym bestsellerem marki. Dzięki składnikom aktywnym jest najlepszym przyjacielem pięknych i zadbanych ust. Ta ekskluzywna formuła odżywia, regeneruje, koi i chroni przesuszone, spierzchnięte usta. Ma cudowny zapach i jest zamknięty w pięknym słoiczku.

2. Nawilżający podkład w poduszce It's skin, cena, ok. 129 zł

Podkład ma postać nasączonej fluidem poduszeczki, dzięki czemu zachowuje higienę aplikacji, jednocześnie pozwalając na uzyskanie perfekcyjnego makijażu bez smug i nierówności. Skład kosmetyku łączy w sobie działanie upiększające i pielęgnujące.

Produkt zawiera m.in. witaminę B3 (reguluje produkcję sebum oraz rozjaśnia przebarwienia) i wodę z liści zielonej herbaty (neutralizuje wpływ wolnych rodników). Nakłada się go za pomocą gąbeczki, dzięki czemu jego użycie jest nie tylko bardzo wygodne, ale również pozwala szybko uzyskać pełen świeżości makijaż.

3. Lakier do paznokci Perfect Stay Gel Shine Berry Collection Astor, cena, ok. 17,99 zł

Uwielbiam mieć ładnie pomalowane paznokcie, a lakiery z lycrą od marki Astor pomagają wykreować idealny manicure, który nie różni się od tego wykonanego w salonie kosmetycznym. Pomalowane nimi paznokcie zachwycają połyskiem, intensywnym odcieniem oraz żelowym wykończeniem. Kolor utrzymuje się nawet do 10 dni.

4. Serum z witaminą C (25%) Be Ceuticals, cena, ok. 210 zł

Serum ma najwyższe stężenie witaminy C na rynku. Pomaga zwalczać szkodliwe działanie wolnych rodników oraz zapobiega uszkodzeniom skóry. Zawarty w produkcie kwas askorbinowy stymuluje produkcję kolagenu i wzmacnia naczynia krwionośne. Dzięki niemu skóra jest jasna, promienna i młodsza.

5. Odświeżająca pianka do mycia twarzy z wyciągiem z granatu It's skin, cena, ok. 29,90 zł

Znakomicie oczyszcza skórę z pozostałości makijażu, zanieczyszczeń oraz nadmiaru sebum. Dzięki zawartości wyciągu z owocu granatu pianka ma bardzo dobre właściwości regenerujące, działa przeciwzapalnie oraz łagodzi podrażnienia. Koryguje istniejące objawy starzenia, stymuluje syntezę kolagenu i elastyny. Zwiększa elastyczność, sprężystość i jędrność skóry.

6. Olejek arganowy do oczyszczania i mycia twarzy Bielenda, cena, ok. 18,90 zł

Jakiś czas temu zrezygnowałam z używania tradycyjnych żeli do mycia twarzy. Zastąpiłam je delikatniejszymi piankami i olejkami. Do gustu przypadł mi olejek oczyszczający marki Bielenda. Zawiera niezwykle efektywne połączenie szlachetnego olejku arganowego z pielęgnującymi i nawilżającymi właściwościami kwasu hialuronowego. Jego lekka, olejowa formuła zamienia się pod wpływem wody w delikatną piankę, skutecznie rozpuszcza wszelkie zanieczyszczenia podatne na działanie tłuszczu i wody - zmywa makijaż, upłynnia sebum, oczyszcza skórę z zanieczyszczeń i odświeża ją.

7. Balsam ujędrniająco-rewitalizujący AA, cena, ok. 16,99 zł

Bogaty skład balsamu poprawia nawilżenie i gładkość skóry. Ekstrakt z ryżu himalajskiego, aminokwasy i witaminy ujędrniają skórę. Olej perilla działa antyoksydacyjne i stymuluje produkcję kolagenu. Ekstrakt z bambusa pobudza metabolizm skóry, a zmysłowy zapach przynosi natychmiastowe ukojenie.

8. Kredka do oczu Perfect Contour IsaDora, cena, ok. 37,90 zł

Trwała kredka do oczu, która doskonale podkreśla spojrzenie i utrzymuje się przez cały dzień. Jest miękka i łatwa w aplikacji. Możecie wybierać między bardzo dużą ilością kolorów, dlatego bez problemu każdej z was uda się znaleźć odpowiedni kolor.

9. Nawilżający krem pod oczy z awokado Kiehl's, cena, ok. 113 zł

To jeden z najpopularniejszych produktów w portfolio marki Kiehl's. Ma delikatną, kremową konsystencję, z formułą na bazie olejku z awokado. Łagodnie nawilża delikatną skórę wokół oczu. Pamiętaj, żeby nakładać go opuszkami palców pod oczami i wzdłuż kości oczodołu, nie naciągając przy tym skóry.

10. Podkład zapobiegający starzeniu się skóry Skinleya Sisley, cena, ok. 590 zł

To podkład zapobiegający starzeniu się skóry. Zapewnia satynowe gładkie i równomierne pokrycie. Żelowo-kremowa konsystencja fluidu jest jedwabiście gładka, a jej nałożenie gwarantuje efekt "drugiej skóry". Ten kosmetyk pokochają wszystkie fanki naturalnego makijażu.

