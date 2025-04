Dzień Mamy to idealny czas, żeby okazać wdzięczność najważniejszej osobie w twoim życiu. Pokazać, ile tak naprawdę znaczy i podziękować. Niezależnie od tego, czy robisz prezent dla własnej mamy, cioci czy innej osoby, z którą łączy cię szczególna więź — nikt nie zasługuje na lepszy prezent, niż właśnie ona.

Spraw, żeby w tym dniu poczuła się szczególnie — zabierz ją na pyszny obiad z okazji Dnia Matki, spacer i koniecznie z dużą porcją lodów w tle. Dodaj jeszcze coś ekstra. Specjalny upominek, który sprawi jej radość i roztopi serce. Doskonałym pomysłem na prezent na Dzień Mamy będą kosmetyki. Jesteśmy kobietami i jak sama wiesz — kolejna pomadka do kompletu, krem do twarzy czy flakon zniewalających perfum zawsze nas cieszą. Lubimy je dostawać i same się rozpieszczać, kupując coś nowego. To nie mija wraz z kolejną zdmuchiwaną świeczką na torcie. Kosmetyki na Dzień Mamy, które ci polecamy sprawią, że mama poczuje się wyjątkowo i będzie jeszcze piękniejsza. Będą twoim najlepszym „dziękuję”.

Spis treści:

Dobry tusz do rzęs to niezbędnik w każdej kobiecej kosmetyczce. Podkreśla spojrzenie i nadaje mu głębi. Idealnym wyborem dla mamy będzie bestsellerowa maskara They’re Real! Magnet od Benefit Cosmetics. Szczoteczka o magnetycznym rdzeniu zapewnia doskonałe krycie każdego włoska. Maksymalnie je wydłuża, pogrubia i podkręca. Już jedno pociągnięcie daje spektakularny efekt.

fot. Maskara do rzęs They’re Real! Magnet, Benefit Cosmetics, cena: 149 zł/materiały prasowe

Czerwona pomadka - dodaje nam pewności siebie, seksapilu, klasy i sprawia, że czujemy się pięknie. Twoja mama na pewno zna jej tajemną moc, dlatego bądź pewna, że taki prezent sprawi jej ogromną przyjemność. Podaruj jej odrobinę luksusu i ukryj w pudełeczku pomadkę Diorific The Atelier Of Dreams z limitowanej kolekcji. Zachwyci ją aksamitnym wykończeniem i trwałością.

fot. Pomadka do ust Diorific The Atelier Of Dreams, DIOR, cena: 215 zł/materiały prasowe

Dojrzała skóra potrzebuje kompleksowej pielęgnacji. Kluczem są odpowiednio dobrane kosmetyki, które pozwolą zachować jej sprężystość i gładkość na dłużej. Jednym z nich jest aksamitny, przeciwstarzeniowy krem do twarzy Kenzoki Youth Flow, który dzięki zawartym ekstraktom z kwiatu świętego lotosu oraz malwy wielkiej działa silnie ujędrniająco. Spłyca zmarszczki mimiczne, przywraca elastyczność oraz pozostawia skórę pełną blasku. Twoja mama go pokocha.

fot. Aksamitny krem do twarzy Kenzoki Youth Flow, KENZOKI, cena: 365 zł/materiały prasowe

Wszystkie zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest pielęgnacja okolic oczu. Skóra w tym miejscu jest niezwykle delikatna, wrażliwa, i właśnie tutaj zauważamy pierwsze zmarszczki. Poziome linie bezlitośnie przypominają nam o upływie czasu. Niestety, nie ma żadnego magicznego kremu, który całkowicie je wygładzi. Istnieją jednak produkty, które mogą zahamować proces powstawania nowych i sprawią, że te, które już się pojawiły, będą mniej widoczne. Jednym z nich jest krem pod oczy z retinolem The Inkey List. Spłyca zmarszczki mimiczne oraz pozostawia skórę napiętą i ultranawilżoną. Produkt jest łagodny dla skóry i nie podrażnia.

fot. Odmładzający krem pod oczy z retinolem, The Inkey List, cena: 49 zł/materiały prasowe

Jeśli nie możesz wysłać mamy na wakacje lub zafundować jej pobytu w ekskluzywnym spa, podaruj rozświetlający olejek do ciała Soleil Blanc. Złociste drobinki pięknie rozświetlą skórę, a otulający, zniewalający i szalenie zmysłowy zapach, podczas każdej aplikacji będzie przenosić mamę na bajeczne Wybrzeże Amalfi. To prawdziwa uczta dla ciała i zmysłów. Płynne złoto.

fot. Olejek do ciała Soleil Blanc, Tom Ford, cena: od 219 zł/materiały prasowe

Perfumy to kolejna rzecz, która sprawi, że jej oczy będą lśniły. Jeśli mama jest pasjonatką zapachów, możesz podarować jej buteleczkę z niszowej perfumerii lub wręczyć bon podarunkowy do miejsca, gdzie skomponuje swój własny, unikatowy i jedyny zapach. Taki, który będzie tylko jej. Możesz dać jej również kolejny flakon perfum, które lubi i używa od lat, a jeśli nie wiesz i nie masz pomysłu — celować w bestsellery, które na pewno przypadną jej do gustu. Jednym z nich jest inspirowany francuskim ogrodem, kwiatowy zapach la Vie est Belle Lancome. Otulający i bardzo kobiecy.

fot. Woda perfumowana La Vie Est Belle, Lancôme, cena: od 305 zł/materiały prasowe

