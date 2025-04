Kto, lepiej niż modelki, może znać sekrety kobiecej urody? Warto czerpać z ich wiedzy i przetestować kosmetyki, których używają na co dzień. Co trafiło na ich listę must-have?

Absolutnie najważniejszym kosmetykiem jest krem BB. Wszystkie wiemy jaką ładną cerę mają modelki - to właśnie dzięki kremom tonującym, które zastąpiły im tradycyjne podkłady. Modelki nie rozstają się również z rozświetlaczem, nakładają go na policzki, pod łuk brwiowy i na nos. Do wymodelowania kości policzkowych służy im matowy bronzer.

W torebce zawsze znajdziemy u nich ochronną pomadkę, której używają w ciągu dnia i czerwoną szminkę, jeśli z codziennego looku muszą zrobić wieczorowy. Do imprezowej stylizacji przyda się także olejek ze złotymi drobinkami, w mig rozświetla skórę i sprawia, że wygląda seksownie i apetycznie. Zajrzyjcie do naszej galerii po więcej inspiracji.

