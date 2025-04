Dawno nie widziałyśmy tak ślicznej kolekcji! Francuska marka Etam, znana do tej pory z pięknej bielizny, właśnie wprowadziła na rynek kolekcję kosmetyków do makijażu i pielęgnacji.

Kolekcja kosmetyków marki Etam

W ofercie marki dostępnych jest aż 160 propozycji. Wśród nich znajdziecie m.in. róże do policzków, podkłady i pudry do twarzy, tusze do rzęs, cienie i kredki do oczu, szminki, błyszczyki, lakiery do paznokci, żele pod prysznic i peelingi. Już nie możemy się doczekać momentu, kiedy kolekcja trafi do Polski! Mamy upatrzony róż do policzków i naklejki do paznokci.

