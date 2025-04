Apis Natural Cosmetics to rodzinna firma od 26 lat produkująca kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała. Marka powstała w 1988 roku, a jej założycielem jest biotechnolog Krystyna Arcabowicz. Jej historię rozpoczęła produkcja kremu z mleczkiem pszczelim, który do dzisiaj cieszy się uznaniem wielu kobiet. Apis jako jedna z pierwszych marek w Polsce rozpoczęła produkcję kosmetyków na bazie minerałów z Morza Martwego. Kosmetyki dostępne są w dwóch kategoriach: detalicznej, skierowanej do indywidualnego odbiorcy i profesjonalnej, skierowanej dla gabinetów kosmetycznych i SPA.

To co najbardziej nas zachwyca w kosmetykach marki Apis, to przede wszystkim ich skład. Miałyśmy okazję przetestować już kilka produktów i naszym ulubionym jest serum rozświetlające do twarzy z perłą i kawiorem. Ogromnym plusem są ceny, za krem do twarzy zapłacimy 45 zł, za serum 50 zł a za peeling do ciała 49 zł.

Na naszej liście "do przetestowania" znajduje się odmładzający krem z szafirem i żelowy tonik z tybetańskimi owocami goji. Kosmetyki marki Apis możecie kupić w profesjonalnych salonach i na stronie internetowej.