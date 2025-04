Uwielbiamy polskie marki kosmetyczne! Szczególnie wtedy jeśli razem w parze z jakością idzie atrakcyjna cena. Najpierw kilka słów wstępu: marka Marion została założona przez Waldemara Ostrowskiego w 1991 roku w Gdyni. Na samym początku marka zajmowała się wyłącznie produkcją kosmetyków do włosów, niedawno rozszerzyła swoją działalność o te do ciała i twarzy. Marka posiada własne laboratorium chemiczne, gdzie pod nadzorem głównego technologa systematycznie rozbudowywana jest oferta produktowa odpowiadająca zmieniającym się potrzebom konsumentów.



Reklama

Nam udało się już przetestować kilka kosmetyków, które z czystym sumieniem możemy wam polecić. Koniecznie wypróbujcie nabłyszczający spray do włosów, emolient mocno nawilżający do ciała oraz spray niwelujący żółte odcienie dla blondynek - to naprawdę hit!

Reklama

Więcej o kosmetykach:

Kosmetyki rozświetlające do twarzy

Poznaj markę: Physicians Formula

Kosmetyki dla każdego znaku Zodiaku