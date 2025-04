Czasem wato zaszaleć i kupić sobie kosmetyk z górnej półki! Oczywiście wśród tych produktów łatwo znaleźć kosmetyczny bubel, ale jest również wiele hitów, które warto wypróbować chociaż raz w życiu. Podpytałam koleżanki w redakcji i wspólnie udało się nam stworzyć listę 16 kosmetyków, które powinna wypróbować każda z nas. Jesteście ciekawe?

Luksusowe kosmetyki, które warto wypróbować

Na naszej liście znalazły się klasyki, które kochają miliony kobiet na całym świecie - podkład Doubel Wear od Estee Lauder, polecany przez wielu makijażystów korektor pod oczy YSL, kultowy już tusz do rzęs Hypnose Doll Eyes Lancome, rozświetlający puder w kuleczkach Guerlain czy ponadczasowa czerwona szminka od Chanel.

Jednak w naszym zestawieniu znalazło się również kilka nieoczywistych propozycji. Możemy zaliczyć do nich serum z witaminą C amerykańskiej marki Obagi - świetnie rozświetla i nawilża skórę. Dość dziwnym wyborem może wydawać się lakier do paznokci Guerline - uważamy, że ma zniewalający kolor, który sprawdzi się na każdą okazję i będzie pasował do każdej stylizacji. Naszego przeglądu nie wyobrażamy sobie również bez pudru w kompakcie Bikor i bazy pod makijaż Benefit. Jakie kosmetyki powinnyśmy jeszcze dodać do naszej listy? Czekamy na wasze propozycje!

