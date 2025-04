Spośród wszystkich wiosennych nowości wybrałyśmy 11 produktów, na które byłybyśmy w stanie wydać nasze oszczędności, przeznaczone na coś zupełnie innego. Same doskonale wiemy jak to jest, gorszy dzień, choroba czy inne niepowodzenia sprawiają, że mamy słaby humor. A nic go tak nie poprawia, jak zakupy. Prawda?

Co jest w stanie sprawić, że nasz dzień nie będzie już taki zły? Przede wszystkim to w co lubimy inwestować, czyli dobry krem do twarzy. Poza kultowym nawilżającym kremem od La Mer, stawiamy na ten o działaniu przeciwzmarszczkowym od marki Sesderma. Jesteśmy zakochane w rozświetlaczach, więc chętnie kupujemy wszelkie nowinki. Paleta od Too Faced z trzema pudrami, które nadają twarzy taki wygląd, jak filtry na Instagramie skradł nasze serca! Zajrzyjcie do naszej galerii po więcej boskich nowinek!

