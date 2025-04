W torebce, na biurku czy w łazience. Przygotowałyśmy dla Was listę 9 produktów, z którymi nie powinnaś się rozstawać. Ranking powstał na podstawie tego, co same trzymamy na biurku w redakcji - wychodzi na to, że wszystkie lubimy otaczać się podobnymi kosmetykami.

Nasz kosmetyczny niezbędnik

Chyba wszystkie na pierwszym miejscu stawiamy pomadkę ochronną/błyszczyk/balsam do ust. Ja osobiście nie wyobrażam sobie bez niego funkcjonowania. Na biurku zawsze trzymam dyżurny krem do rąk, serum do końcówek i olejek do skórek. Suchy szampon, transparentny puder i bibułki matujące przydają się, jeśli po pracy czeka mnie spotkanie i chcę odświeżyć swój look.

