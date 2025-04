Wiele kosmetyków przechodzi przez nasze ręce, ale niewiele zostaje z nami na dłużej. Jedak wśród nich znajdują się również produkty, od których jesteśmy uzależnione. Niektóre są nowościami i dopiero niedawno trafiły do naszej kolekcji, a inna znamy od bardzo długiego czasu.

Nasze kosmetyczne uzależnienia

Borykamy się z problemem błyszczenia w strefie T, dlatego nie rozstajemy się z bibułkami matującymi i pudrem w kamieniu. Ostatnio do naszych ulubionych należy kosmetyk marki IsaDora. Tuszuje niedoskonałości, bardzo silnie kryje, ale przy tym jest praktycznie niewidoczny na skórze.

Kolejny na naszej liście jest wielozadaniowy produkt rozświetlający Bobbi Brown. Możecie używać go jako różu, cienia do powiek i rozświetlacza. Uwielbiamy go za niezwykłą trwałość i boskie drobinki, które cudownie odbijają światło.

Jeżeli mówimy o bardziej przyziemnych produktach (kosmetykach pod prysznic i do kąpieli) to bez zastanowienia wymieniamy dwa. Żel pod prysznic pomarańcza i grejpfrut La Petit Marseillais oraz cedrowy olejek do kąpieli polskiej marki Barwa - w tym przypadku to już totalne szaleństwo.

