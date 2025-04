Ile razy zdarzyło się wam użyć kosmetyku tylko raz i wiedziałyście, że jest dla was stworzony? Nam też czasem się to zdarza! Dzisiaj stworzyłyśmy listę takich produktów. Przyznamy szczerze, że nie chciałybyśmy dzielić się nimi nawet z najlepszą przyjaciółką!

Reklama

Kosmetyki, którymi nie będziesz chciała się z nikim dzielić

Chyba powinnyśmy zacząć od energetyzujące żelu pod prysznic o zapachu pomarańczy i grejpfruta. Dzięki temu zapachowi jesteśmy w stanie naładować się pozytywną energią na cały dzień. Natomiast za ukojenie naszych zmysłów odpowiedzialne jest oliwkowe masło do ciała, które doskonale nawilża i sprawia, że nasza skóra jest aksamitnie gładka. Jesteśmy od niego uzależnione!

Naszym ostatnim odkryciem jest wysuszacz do lakieru Sally Hansen. To propozycja dla wszystkich niecierpliwych. Jeżeli tak jak my nie jesteście w stanie zaczekać, aż lakier wyschnie w tradycyjny sposób, to musicie wypróbować ten produkt. Paznokcie są suche w 4-5 minut i cudownie błyszczą. Do tego zawarte w preparacie filtry UV chronią kolor przed blaknięciem.

Już pewnie doskonale wiecie, że uwielbiamy wszystkie balsamy brązujące. Jednym z naszych ulubionych kosmetyków tego typu jest produkt marki Dove. Daje bardzo subtelny efekt!

Sporadycznie używamy cieni do powiek, jednak nie potrafimy się oprzeć palecie do makijażu marki Too Faced. Kosmetyk bardzo długo utrzymują się na powiece, cienie mają piękne (uniwersalne) kolory i ten czekoladowy zapach.

Reklama

Więcej sprawdzonych kosmetyków:

Marki kosmetyczne, po których nie spodziewasz się, że są polskie 8 popularnych kosmetyków i ich tańsze zamienniki Bez tych kosmetyków nie wyobrażamy sobie wiosny!