Przed wami kolejne zestawienie kosmetyków, które wartych uwagi. Co tym razem znalazło się w naszym zestawieniu? Zajrzyjcie do naszej galerii!

Kosmetyki, które musisz przetestować w styczniu

Kocham hybrydowy manicure, więc rzadko mam okazję malować paznokcie samodzielnie. Jednak w ostatnim czasie zakochałam się w czerwonym lakierze Max Factor. Świetnie się rozprowadza, szybko schnie i co najważniejsze, długo utrzymuje - ja miałam go na paznokciach u stóp i zmywałam po 2 tygodniach, był w idealnym stanie.

Kosmetykiem, który odkryłam dopiero teraz, jest podkład do twarzy Loreal True Match. Zapewne wiele z was doskonale go zna. Teraz ma nowe opakowanie i dostępny jest w większej liczbie kolorów.

Moim utrapieniem są cienie pod oczami, dlatego w kosmetyczce zawsze mam rozświetlający korektor. Ostatnio do moich ulubionych produktów dołączył korektor marki Astor. Doskonale kryje, a jednocześnie dodaje spojrzeniu świeżości.

Kosmetykiem, do którego nigdy się nie przywiązuje, jest żel do mycia twarzy. Prawdę mówiąc, nie ma dla mnie szczególnego znaczenia, czego akurat używam. Jednak w ostatnim czasie moją uwagę zwrócił delikatnie złuszczający żel normalizujący marki Lirene. Ma kremową konsystencję, ładnie pachnie, znakomicie oczyszcza skórę i co dla mnie najważniejsze nie przesusza.

To była miłość od pierwszego użycia! Solny peeling do ciała Spa Of The World od The Body Shop ma zniewalający zapach - nigdy nie używałam peelingu, który pachniał równie ładnie, świetnie wygładza skórę i dodatkowo ją nawilża. Szkoda, że mogę go używać tylko 2 razy w tygodniu!

