W tym miesiącu na liście kosmetyków do przetestowania znalazł się m.in. cudowny balsam do rąk polskiej marki, nowa szminka do ust Rimmel i boski lakier do paznokci marki Delia - zakochałyśmy się w jego kolorze.

Kosmetyki, które warto wypróbować w marcu:

Wróćmy do wcześniej wspomnianego lakieru do paznokci. Jakiś czas temu miałyśmy hybrydę w bardzo podobnym odcieniu, jednak okazało się, że znalezienie podobnego koloru wśród tradycyjnych lakierów do paznokci graniczy z cudem. Oczywiście udało się nam wypatrzeć coś wśród propozycji jednej z marek luksusowych, ale wydawanie ok. 150 zł na lakier do paznokci wydaje się nam przesadą. Z pomocą przyszła nam marka Delia, która zaproponowała niemal identyczny odcień za ok. 6,50 zł.

Na naszej liście znalazł się również delikatny krem do twarzy zwalczający zaczerwienienia od La Roche Posay. Kosmetyk zmniejsza widoczność naczynek, koi i łagodzi podrażnienia. Pokochają je wszystkie osoby z bardzo wrażliwą i skłonną do podrażnień skórą.

Znacie już kosmetyki polskiej marki Yope? Koniecznie musicie to zmienić! Yope to przede wszystkim kompleksowy pomysł na ochronę wrażliwych dłoni. Siłą marki jest skład każdego z kosmetyków, a źródłem tej siły jest natura. Aż 97% składników wykorzystanych do produkcji balsamów to składniki naturalne. Wśród nich najważniejsze są 4 olejki roślinne Dodatkowo balsamy zostały wzbogacone organicznym masłem shea, które zapobiega przesuszeniu naskórka i uelastycznia go. My jesteśmy oczarowane również pięknymi i praktycznymi opakowaniami!

