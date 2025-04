Do drogerii i perfumerii niemal codziennie trafiają kosmetyczne nowości. Od dzisiaj co miesiąc będziemy publikować 10 najciekawszych, które naprawdę warto przetestować.

W tym miesiącu szczególnie polecamy krem BB od marki Galenic, który idealnie sprawdzi się podczas upalnych dni. Do tego róż do policzków z rozświetlającymi drobinkami, odżywkę w spray'u i maskarę bajecznie wydłużającą rzęsy. Zajrzyjcie do naszej galerii!

