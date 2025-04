Nie wiem jak wy, ale ja zawsze cieszę się ze zmian, nawet jeśli na początku nie do końca jestem do nich przekonana. Bo przecież, nie trzeba korzystać ze wszystkich trendów, które serwują nam projektanci i wizażyści. Wystarczy, że będziemy wybierać te, które pasują do naszej karnacji i charakteru, a mamy już 50% szansy, że nie zaliczymy wpadki.

Przygotowałam zestawienie trendów, które modne były w 2016 roku, ale w 2017 będą już passe. Najbardziej cieszy mnie zwrot ku metalicznemu połyskowi. Koniec z matem!

Bronzer wymień na róż

Co prawda nie wyobrażam sobie rozstania z ulubionym bronzerem, ale w 2017 roku na pewno znów zacznę używać różu. Do idealnego trio dołączę jeszcze rozświetlacz. Dzięki temu twarz będzie odpowiednio wykonturowana, ale róż sprawi, że całość będzie wyglądać świeżo i dziewczęco.

Bronzer i róż do twarzy Too Faced, cena 129 zł

Czarną kredkę wymień na złotą lub srebrną

Ogłaszamy koniec ery idealnych, czarnych kresek. Teraz wszystkie klasyczne kolory zamieniamy na te metaliczne. Taki mały akcent potrafi niesamowicie odmienić codzienny look. Metaliczna kredka rozświetla spojrzenie i sprawia, że oczy wydają się większe.

Kredki do oczu H&M, cena 19,90 zł

Matową szminkę wymień na błyszczącą

Nareszcie! Koniec matowych szminek. Myślę, że już większości z was się znudziły. Od 2017 roku będziemy malowały usta błyszczącymi, kremowymi pomadkami. Kolor? Najlepiej odcienie różu i czerwieni.

Szminki do ust Urban Decay, cena 86 zł

Kolorowy lakier do paznokci zamień na ten metaliczny

I kolejna zmiana na metalik! Jeśli do tej pory używałyście wyłącznie kolorowych, gładkich lakierów i nie wyobrażałyście sobie lata bez fuksji na paznokciach, pora to zmienić. Sama pokochałam metaliczne lakiery i cały czas wzbogacam kolekcję o nowe odcienie.

Lakiery do paznokci Golden Rose, cena 6,90 zł

Od makijażu ważniejsza jest teraz pielęgnacja

Wszystkie o tym wiemy, ale nie każda z nas się do tego stosuje. A prawda jest taka, że makijaż ma tylko podkreślać naszą urodę, która jest jaka jest właśnie dzięki pielęgnacji. Czas skończyć z "przemalowywaniem" twarzy, które często zmienia nawet nasze rysy. Zamiast nowego podkładu czy pudru, kup porządny krem do twarzy i serum.

