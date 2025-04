Rozumiemy, że taka ilość kosmetyków jaka jest dostępna na rynku może przyprawić o zawrót głowy. My same często nie możemy połapać się w nowościach. I tak jak wszystkie doskonale wiemy, że krem do twarzy czy balsam do ciała to obowiązek, tak niekoniecznie jesteśmy przekonane do serum czy emulsji odmładzających.

Są takie produkty, do których podchodzimy bardzo sceptycznie. Przepytałam koleżanki w redakcji co zaliczają właśnie do takiej grupy. Większość z nich mówiła o balsamach wyszczuplających, serum do rzęs i kosmetykach na rozstępy. Z doświadczenia wiem, a przetestowałam już chyba wszystko, że na efekty większości po prostu trzeba spokojnie zaczekać. Po 2-3 miesiącach rezultaty pojawią się na pewno!

