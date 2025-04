8 z 11

Kosmetyki kolorowe - pierwsze nowości wiosna 2015

Kolejną nowością marki Rimmel jest długotrwały i jednocześnie lekki podkład Lasting Finish 25 HR Nude. Tuszuje on niedoskonałości i dobrze nawilża skórę. Nie straszne mu upały, wilgotne powietrze czy intensywna aktywność fizyczna. Produkt jest odporny na ścieranie a pożądany efekt utrzymuje się aż do 25 godzin. Polecamy także do kompletu bazę Lasting Finish Primer, która przygotuje twarz do wykonania kompletnego makijażu. Cena: ok. 26 zł/ podkład, ok. 21 zł/ baza