Kat Von D to pochodząca z Meksyku artystka, której największą pasją (do niedawna) był tatuaż. Jej historia zaczyna się w małym miasteczku Montemorelos. Kat von D, będąc jeszcze dzieckiem, odkryła pasję do rysunku, wypełniając szkicami niezliczone liczby zeszytów.

Reklama

Mając 14 lat wykonała swój pierwszy tatuaż - i to właśnie ta pasja zaprowadziła ją do sławy. Sukces jej salonu tatuażu "High Voltage" pozwolił jej wystąpić we własnym programie TV, "LA Ink". Kat słynie z tatuowania realistycznych portretów, a lista jej klientów zawiera wiele znanych nazwisk.

9 kosmetyków, które kochają redaktorki urodowe

Dorastając, odkryła potęgę makijażu. Jej znakiem rozpoznawczym jest intensywnie czerwona szminka i czarny eyeliner. W 2008 roku stworzyła swoje pierwsze produkty, były to 4 pomadki w najdoskonalszych odcieniach czerwieni.

Latynoskie korzenie to jedno z ważniejszych źródeł inspiracji, widoczne w estetyce jej marki. Dziś osobiście tworzy wszystkie wzory znajdujące się na produktach Kat Von D Beauty. Jej kosmetyki charakteryzuje przede wszystkim długotrwałość i wysoka pigmentacja. A do tego ta oszałamiająca gama odcieni i mnogość wykończeń!

Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie najlepsze produkty tej niesamowitej artystki!

Reklama

Limitowana kolekcja z Ulicą Sezamkową!