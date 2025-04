Marka Jusee założona została przez Julię Wieniawę i jej wspólniczkę, dziennikarkę Agnieszkę Wesołowską. W zespole jest również Olga Zajączkowska - ekspert branży beauty z ponad 15-letnim doświadczeniem.

Kosmetyki marki Jusee mogą pochwalić się nie tylko certyfikatem V-Label (jednym z najbardziej prestiżowych certyfikatów potwierdzających wegańskość produktów), ale również tym, że jako pierwsza polska marka zdobyła certyfikat International Leaping Bunny - programu znanego na całym świecie, który jest wyznacznikiem najwyższych standardów produktów cruelty free.

W Jusee wierzymy, że produkty kosmetyczne powinny być wolne od okrucieństwa. Jesteśmy dumni, że zostaliśmy wyróżnieni przez Leaping Bunny. Dołączenie do globalnego programu Leaping Bunny wymaga spełnienia standardów dotyczących produkcji bez okrucieństwa, wychodzących poza obowiązujące wymogi prawne.

Jak podkreśla sama założycielka, marka Jusee kieruje się ideą self love - promuje akceptację i wiarę w siebie, a także naturalne piękno.

Bądźmy naturalne, kochajmy siebie i swój wygląd. Pozbądźmy się kompleksów i nie zamalowujmy swoich ślicznych buzi. Podkreślajmy ich naturalne piękno, a mankamenty zmieniajmy w atuty - mówi Julia Wieniawa.

fot. materiały prasowe Jusee

Co znajdziesz w ofercie marki Jusee?

W ofercie marki znajdziesz wyłącznie kosmetyki do makijażu: tusze do rzęs, pomadki, markery do ust (o formule tintu), eyelinery, kredki do ust, kredki do oczu i żel do brwi.

Mówiąc o kosmetykach Jusee nie sposób nie wspomnieć o ich świetnych składach. Dwa flagowe produkty - tusz do rzęs i pomadka nasycone są cennymi składnikami naturalnego pochodzenia, która nie tylko upiększają, ale również dbają o naszą skórę.

Tusz do rzęs wzbogacony jest olejem makadamia, arganowym, konopnym i z nasion bawełny, które sprawiają, że rzęsy stają się odżywione, bardzo elastyczne i mocniejsze. Oprócz nich pojawia się ekstrakt z nasion chleba świętojańskiego, który wzmacnia rzęsy oraz wyciąg z rozmarynu, który pobudza włoski do wzrostu.

fot. materiały prasowe Jusee

Pomadki nie tylko nadają ustom kolor, ale także pielęgnują skórę warg. Zawierają m.in. kwas hialuronowy, który działa silnie nawilżająco oraz witaminę E, która działa antyoksydacyjnie. Ich skład wzbogacony został olejem marula, olejem konopny i olejem z dzikiej róży, które odżywiają i regenerują skórę.

Pomadki dostępne są w 6 bardzo twarzowych kolorach:

bloody tango,

frizzante rose,

pillow talk,

skinny love,

success fee,

spoiled angel.

Jak kształtują się ceny?

Za pomadkę zapłacisz 69 zł, za tusz do rzęs 89 zł, za eyeliner 49 zł, a za żel do brwi 59 zł. Kosmetyki możesz również kupić w zestawach.

Produkty marki Jusee kupisz w sklepie online marki albo w internetowych drogeriach.

fot. materiały prasowe Jusee

