Po co używać sztucznych składników, skoro kosmetyki naturalne działają lepiej i są bezpieczniejsze dla środowiska? Na takie pytanie odpowiedziała sobie pochodząca ze Stanów Zjednoczonych marka John Masters Organics i stworzyła w pełni ekologiczną linię kosmetyków. Co więcej, kosmetyki te nie są testowane na zwierzętach. Marka wspierana jest przez PETA, z produktów zwierzęcych używany jest tylko miód i wosk pszczeli. W składzie nie znajdziemy sztucznych barwników, za to naturalne olejki eteryczne i inne składniki. Ponadto opakowania posiadają minimalne ilości atramentu, nadruki robione są w 100 % z makulatury. Czego chcieć więcej?

Reklama

Do grona wielbicieli produktów John Masters Organic należą m.in.: Ophra Winphrey, Sarah Jessica Parker, Sandra Bullock.

Cechami wyróżniającymi kosmetyki John Masters Organic spośród innych produktów organicznych są przede wszystkim: ich profesjonalne działanie, piękne kompozycje zapachowe uzyskiwane z naturalnych olejków eterycznych oraz widoczne efekty pielęgnacyjne i oczyszczające. Zobaczcie wybrane przez nas najciekawsze produkty z oferty marki John Masters Organics.

Reklama

Więcej o kosmetykach:

Te kosmetyki powinnaś wypróbować w 2016 roku

Te kosmetyki będą hitem wiosny!

Produkt miesiąca: sól morska w sprayu