Marzysz o skórze muśniętej słońcem? Przeglądając kolorowe magazyny wzdychasz, że też byś chciała mieć tak pięknie opalone i rozświetlone ciało jak modelki? Nic prostszego. Dzięki kosmetykom, które wybrałyśmy specjalnie dla Ciebie, to możliwe. Znajdziesz wśród nich bronzery do twarzy i ciała, balsamy z drobinkami, lakiery do paznokci w intensywnych kolorach czy mgiełki do włosów, które pomagają osiągnąć surferski look!

W letniej stylizacji bardzo ważne są kosmetyki rozświetlajace do ciała - pudry, bronzery, kremy i olejki. Kolor skóry powinien być brzoskwiniowy, jeśli jeszcze nie miałaś okazji się opalić, pomogą Ci w tym balsamy brązujące. Do gładkiego i zadbanego ciała wystarczy dodać kolorową kreskę na oku - w tym sezonie obowiązkowo limonkową, miętową albo turkusową i gotowe!

W naszej galerii znajdziecie kosmetyki na wakacje 2014: