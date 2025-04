Podczas gdy wszystkie twoje koleżanki robią zakupy w Rossmannie i Hebe, Ty biegnij do Kontigo. Dlaczego? Powodów jest przynajmniej kilka. Też nie wierzyłam, że to może się udać.

Gdy zobaczyłam, że w Polsce powstaje kolejna sieć drogerii, pomyślałam, że nie ma żadnych szans z gigantami, którzy są już na rynku. Ale Kontigo znalazło idealny sposób na to by stać się jednym z nich, a jednocześnie w odpowiedni sposób się odróżniać. Oprócz popularnych marek zaczęło wprowadzać te bardziej niszowe oraz te które można dostać tylko w sklepach internetowych. I tym zdobyło serca kosmetykomaniaczek.

Szminki utlenialne to prawdziwy hit!

To Kontigo jako pierwsze zaczęło wprowadzać koreańskie marki do swojej oferty. To właśnie tam znajdziecie największy wybór masek w płachcie. Niektóre z nich co prawda pojawiają się także w Hebe, ale w Rossmannie szukać ich na próżno. Oprócz maseczek dostępne są w dużym wyborze kremy BB, olejki do demakijażu i toniki. Co ważne, jest również koreańska kolorówka m.in. marki Missha, niedostępna nigdzie indziej.

To najpiękniejsze kosmetyki jakie ostatnio widziałyśmy!

Po drugie Kontigo jest niewielką drogerią. Podczas robienia zakupów czujemy się tam bardziej jak w małej, intymnej perfumerii niż w kosmetycznym molochu. To ogromny plus, przynajmniej dla mnie. Po trzecie, jest w niej wszystko to, co w makijażu i pielęgnacji jest niezbędne, a jednocześnie zawsze mamy szansę na upolowanie prawdziwych perełek, o których koleżanka z pracy nawet nie słyszała.

Zajrzyjcie do galerii, w której znajdziecie wybrane przez nas produkty z drogerii Kontigo. Większość z nich to nasze kosmetyczne hity.

Wybór redakcji: żel aloesowy Holika Holika