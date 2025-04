Marka H&M wprowadziła do swoich sklepów zupełnie nową kolekcję do makijażu i pielęgnacji. Pojawiło się nie tylko sporo nowych produktów - kosmetyki zmieniły również opakowania, dzięki czemu cieszą również oko.

Reklama

Kosmetyki H&M - najlepsze produkty

Z całej oferty makijażowo-pielęgnacyjnej marki H&M wybrałyśmy najciekawsze produkty. Na uwagę zasługują przede wszystkim szminki i palety cieni do powiek. Oprócz tego spodobał nam się innowacyjny produkt do włosów - sól morska ale nie w spray'u tylko w żelu! Polecamy także peeling do ust, bazę pod szminkę (sprawia, że kolor utrzymuje się do 12 godzin) i rewelacyjny zestaw korektorów do twarzy. Zajrzyjcie do naszej galerii!

Reklama

Więcej o kosmetykach:

Szukasz dobrego kremu matującego?Najlepsze czerwone lakiery do paznokci10 najlepszych podkładów do twarzy