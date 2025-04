Boże Narodzenie to magiczny czas dzielenia się radością, rodzinną atmosferą, prezentami i bezinteresownym wsparciem. Wie o tym polska marka Hello Body, która wspiera Szlachetną Paczkę, chcąc tym samym pomóc najbardziej potrzebującym. Jak dołączyć do akcji? Szczegóły poniżej.

"Pomaganie leży w naszej naturze" czyli Hello Body o wsparciu Szlachetnej Paczki

Hello Body to kosmetyki naturalne, przeznaczone do pielęgnacji skóry. Produkty tej marki składają się z wysokiej jakości składników, które kompleksowo dbają o ciało. Misją brandu jest wspieranie kobiet i zaznaczenie ich wyjątkowości przez podkreślanie roli dobrego samopoczucia, a także odkrywania wewnętrznego blasku.

Jesteśmy autentyczną marką dla prawdziwych kobiet, która powstała z potrzeby dzielenia się tym, co dobre i piękne. Traktujemy naturalność jako klucz do szczęścia, dlatego w naszych kosmetykach znajdują się składniki pochodzenia naturalnego. (…) Nie testujemy produktów na zwierzętach, w trosce o przyszłość naszej planety sięgamy po szklane opakowania, a plastik i papier, który wykorzystujemy, w 100% podlegają recyklingowi. - czytamy w oficjalnym komunikacie Hello Body.

Hello Body stawia sobie za cel wprowadzanie radości w życie kobiet. Ta idea staje się niezwykle ważna w okresie przedświątecznym. Marka zdaje sobie sprawę, że dla wielu polskich rodzin okres Bożego Narodzenia to trudny czas. Przyczyną bywa samotność, brak środków materialnych na przygotowanie świątecznej kolacji i zakupu prezentów, a także niedostateczna ilość pieniędzy na zapewnienie podstawowych potrzeb. To dlatego Hello Body wspiera Szlachetną Paczkę.

Idea pomagania i wspierania akcji charytatywnych jest nam bardzo bliska. Od lat angażujemy się w działania na rzecz kobiet. Przeznaczamy także część dochodów ze sprzedaży, wspierając stowarzyszenia walczące o prawa zwierząt. Tym razem, wraz ze SZLACHETNĄ PACZKĄ, chcemy inspirować Polaków do działania. Dołożyć małą cegiełkę do tej pięknej inicjatywy, która daje ludziom impuls do zmiany życia. - czytamy w oficjalnym komunikacie Hello Body.

Jak wesprzeć Szlachetną paczkę?

Wystarczy, że kupisz dowolny kosmetyki marki Hello Body! Przeznaczysz tym samym 4 zł na Szlachetną Paczkę. Akcja trwa od 25.11.2019 do 26.12.2019. Pamiętaj, dobro wraca, więc przyłącz się do akcji i wesprzyj najbardziej potrzebujące polskie rodziny.

Kosmetyczny prezent na Gwiazdkę, który czyni dobro!

Nie masz jeszcze pomysłu na gwiazdkowy podarunek dla najbliższych? Pomyśl o kosmetykach Hello Body. Naszym zdecydowanym faworytem jest klasyczna linia Coco, w której znajdziesz prawdziwe cuda. Cała seria została zaprojektowana z myślą o cerze normalnej i suchej. Produkty pomogą w regeneracji skóry, dzięki ich odżywczym i oczyszczającym właściwościom. Oto nasi świąteczni ulubieńcy.

Maska COCO CLEAR

To idealny prezent dla każdej kobiety. Dokładnie oczyszcza, nie wysusza i wspomaga naturalne procesy skóry, uwalniając ją od zanieczyszczeń. Dzięki ekstraktowi z torfu działa detoksykująco. Olej z awokado za to doskonale regeneruje. Jak stosować ten kosmetyk? Wystarczy niewielka ilość produktu. Nałóż go za pomocą pędzla i pozostaw na 15 minut. Zobaczysz, twoja skóra będzie ci wdzięczna!

Krem do twarzy na dzień COCO DAY

Ten kosmetyk sprawdzi się jako podarunek dla miłośniczki pielęgnacji. Krem na dziś zapewnia skórze miękkość, wygładzenie i doskonałe nawilżenie. Wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry, chroniącą przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Zawiera ekstrakt z olejów kokosowego, sojowego i migdałowego, a także ekstrakt z torfowca. Najlepsze jest to, że kosmetyk nieziemsko pachnie, co dodatkowo wprawia w dobry nastrój.

Olejek do włosów COCO FIX

To ucieszy każdą wegemaniaczkę! :) Regenerujący suchy olejek przywraca blask aż po same końce. Wyróżnia się całkowicie naturalną formułą, która zapewni miękkość i zdrowy wygląd twoim włosom.

Scrub do ciała Coco GLOW

Twoja siostra, mama lub przyjaciółka to miłośniczki peelingów? W te święta podaruj im kosmetyk z kawą i naturalnymi olejami. Jak to działa? Kosmetyk złuszcza i usuwa martwy naskórek, pomaga w wygładzeniu i nawilżeniu skóry dzięki olejowi kokosowemu. Ma też niezwykle aromatyczny zapach, który utrzymuje się na skórze jeszcze długo po kąpieli.

Olejek do twarzy COCO GOLD

To prawdziwy hit, szczególnie jeśli kochasz błyskotki. Kosmetyk z 24-karatowym złotem nawilża i rozświetla cerę, posiada właściwości redukujące stany zapalne i odnawiające komórki skóry, a do tego jest bardzo wydajny!

Krem pod oczy COCO SMOTH

Pierwsze zmarszczki, kurze łapki, a może cienie? Jeśli twoi najbliżsi zmagają się z tym problemem, to podaruj im kosmetyk po oczy, który pozostawi skórę gładką i miękką oraz pomoże pozbyć się niechcianej opuchlizny i innych niedoskonałości.

Krem do rąk COCO TOUCH

Napięta i sucha skóra? Zimą to całkiem normalne. Swoim najbliższym podaruj głęboko nawilżający krem, który zadba o dłonie, by były gładkie i zdrowe. Kosmetyk zawiera masło karité o właściwościach nawilżających i regenerujących, a także ekstrakt z torfu o właściwościach oczyszczających. To prawdziwa świąteczna perełka.

Kojąca maska do twarzy COCO TREAT

Ten kosmetyk pokochają wszystkie fanki masek w płachcie. Czym się wyróżnia i jak działa? Zapewnia głębokie i długotrwałe nawilżenie, minimalizuje podrażnienia, a także pomaga wygładzić i zmiękczyć skórę. Na docenienie zasługuje też skład. Kosmetyk zawiera organiczny sok kokosowy, organiczny ekstrakt z korzenia lukrecji, glicerynę i kwas hialuronowy.

Matująca różowa maseczka COCO WOW

Kochasz róż? W tym roku nie czekaj na Świętego Mikołaja! Sama podaruj sobie prezent. Pomyśl o czymś na prawdę WOW! Taka właśnie jest maseczka od Hello Body. Kosmetyk wchłania zanieczyszczenia i nadmiar sebum, oczyszcza pory, matuje i wygładza cerę. Dzięki ekstraktowi z magnolii działa przeciwzapalnie.

Mleczko do ciała COCO MILK

Są takie prezenty, które ucieszą każdego. Do nich należy właśnie mleczko do ciała o działaniu nawilżającym. Naszym świątecznym faworytem jest to z linii COCO. Kosmetyk został skomponowany w taki sposób, by szybko się wchłaniać. Dodatkowo pięknie pachnie i aż w 98% jest naturalne.

Oczyszczająca pianka do twarzy COCO FRESH

Sprawdzi się jak podarunek dla nastolatki, ale i kobiety dojrzałej. Lekka jak chmurka, oczyszczająca pianka do twarzy delikatnie usuwa zanieczyszczenia, nadmiar sebum i pozostałości makijażu. Działa niezwykle łagodnie, a do tego pachnie jak świeży kokos. Nie będziesz mogła się oprzeć!

Regenerujące serum na noc COCO DREAM

To absolutny must-have dla miłośniczek snu, które wiedzą, że to właśnie nocą skóra regeneruje się najbardziej. Serum od Hello Body swoje silne działanie zawdzięcza wysokiemu stężeniu składników aktywnych, takich jak Repair Complex CLR ™ PF i olej z wiesiołka. A jak działa? Odbudowuje komórki skóry i zapewnia jej dogłębne nawilżenie.

Rozświetlająca baza do twarzy COCO PRIME

Mamy też kosmetyk dla miłośniczek make-upu. To baza, o której musisz pamiętać przed nałożeniem podkładu. COCO PRIME używaj zawsze w połączeniu z codziennym kremem nawilżającym lub zamiast niego, by uzyskać efekt gładkiej, jednolitej i lekko rozświetlonej cery. Efekt? Nienaganny makijaż przez cały dzień.

Scrub do twarzy COCO PURE

A teraz kosmetyczny prezent dla miłośniczek porannej kawy. Mamy coś takiego. To peeling, który już po otwarciu pachnie jak mała czarna. Nie wysusza skóry, odnawia jej komórki, wygładza i głęboko oczyszcza.

Jeśli chcesz pomóc, to już teraz przyłącz się do Szlachetnej Paczki. Możesz to zrobić, kupując między innymi kosmetyki marki Hello Body.

Szlachetna Paczka - o tym wart wiedzieć

To ogólnopolski projekt społeczny, organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna. W tym roku akcja charytatywna odbędzie się już po raz 19. Celem programu jest wsparcie potrzebujących rodzin, by zaczęli samodzielnie radzić sobie w życiu, a także zbudowali pewność siebie i poczucie własnej wartości. Efekty działania Szlachetnej Paczki są imponujące. Jak czytamy na oficjalnej stronie:

Tylko w ubiegłym roku Szlachetna Paczka dotarła do blisko 17 tys. rodzin w całej Polsce, a wartość pomocy materialnej przygotowanej przez darczyńców, którą podczas finału Paczki, nazywanego „weekendem cudów”, przekazali potrzebującym wolontariusze, przekroczyła 47 mln zł.

