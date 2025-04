Marka Golden Rose powstała 13 lat temu. Na samym początku działalności głównym asortymentem marki były lakiery do paznokci. Pamiętam, jak w podstawówce miałam w swojej kolekcji kilkanaście odcieni lakierów w malutkich buteleczkach właśnie od Golden Rose. Obecnie ofertę uzupełniają także kosmetyki kolorowe, w tym pomadki, cienie i kredki do powiek, eyelinery, konturówki, tusze do rzęs.

Kosmetyki Golden Rose kochają chyba wszystkie Polki, głównie za ich dobrą jakość oraz przystępne ceny. Naszym hitem są matowe szminki Velvet Matte, które nie dość, że są dostępne w kilkudziesięciu kolorach, to jeszcze potrafią przetrwać na ustach cały wieczór. Godne polecenia są również róże, bronzery i rozświetlacze w sztyfcie - dają piękne, świetliste wykończenie. Marka na przestrzeni lat bardzo się rozwinęła, przede wszystkim zmieniła opakowania, poszerzyła kolorystykę i poprawiła składy produktów. Jedynym minusem jest to, że nie jest powszechnie dostępna i czasami ciężko dotrzeć do jej kosmetyków. Na szczęście od niedawna działa sklep internetowy.

