Dzisiaj postanowiłyśmy pokazać wam kosmetyki, których używamy zawsze rano. Jesteście ciekawe, jakie produkty znajdują się w naszych łazienkach? Zajrzyjcie do naszej galerii!

Kosmetyki, których używamy na co dzień

Mamy bzika na punkcie pielęgnacji, to ona zajmuje nam większość czasu spędzanego w łazience. Jakiś czas temu odkryłyśmy olejek do mycia twarzy, który dba o odpowiednie nawilżenia naszej skóry. Po jego zastosowaniu skóra jest delikatna i przyjemna w dotyku, nie ma tego charakterystycznego uczucia ściągnięcia.

Później myjemy twarz jeszcze delikatną pianką i przemywamy tonikiem. Wiemy, że to już przesada, ale każdy ma jakieś natręctwa :) Później czas na emulsję z kolagenem, serum, krem nawilżający i krem z filtrem. W galerii pojawił się również płyn micelarny, rano używamy go jedynie do poprawek makijażowych. Wieczorem pozwala nam pozbyć się warstwy nagromadzonych przez cały dzień zanieczyszczeń.

Jesteśmy zdania, że dobrze nawilżona i promienna skóra nie potrzebuje już specjalnego upiększania. Dlatego, już jakiś czas temu tradycyjny podkład zamieniłyśmy na lżejszy kosmetyk w poduszeczce. Obecnie używamy produktu marki IsaDora. Czasem nasza skóra wymaga delikatnego muśnięcia pudrem lub użycia korektora pod oczy. Zazwyczaj jednak ograniczamy się do pudru brązującego lub różu - tutaj wszystko zależy od naszego nastroju.

Nasz nieśmiertelny zestaw do makijażu oczu składa się z brązowej kredki do oczu, tuszu do rzęs i pomady do brwi. Zaś na usta nakładamy jedynie delikatnie różowy błyszczyk.

Jeżeli chodzi o pielęgnację ciała, to rano ograniczamy się posmarowania ciała balsamem. Bardzo często zastępujemy go również balsamem po ciała pod prysznic. Bardzo dobrze nawilża i nie trzeba czekać, aż wsiąknie.

