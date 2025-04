Coraz częściej zaczynamy myśleć o wakacjach. Już planujemy letnie wyjazdy, kupujemy kosmetyki chroniące przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym i myślimy o nowy stroju kąpielowym - w tym sezonie stawiamy na powracające w wielkim stylu kostiumy jednoczęściowe.

Jednoczęściowe stroje kąpielowe na lato 2016

Nasze ulubione kosmetyki na lato

Naszym ostatnim kosmetycznym odkryciem są kawowe peelingi do ciała Body Boom - to produkt, który ma same plusy. Sprawia, że skóra jest miękka i doskonale nawilżona, pomaga zwalczać cellulit i rozstępy, jest niezwykle wydajny i jest stworzony w całości w Polsce. Dodatkowo ma piękny kawowy zapach. Ten kosmetyk uzależnia!

Doczekałyśmy się przyspieszacza opalania z wysokim filtrem przeciwsłonecznym. Na ten kosmetyk czekałyśmy od bardzo dawna. Olejek Photoderm Bronz SPF 30 marki Bioderma pozwala nam osiągnąć piękną opaleniznę w krótkim czasie. Można go stosować na twarz, ciało i włosy.

W ostatnich dniach do naszej letniej kosmetyczki dołączył najnowszy cytrynowy balsam do ust marki Eos. Ma cudowny zapach, doskonale nawilża i ma piękne opakowanie. Jeżeli jesteście ciekawe, jakie inne kosmetyki znalazły się w naszym zestawieniu, to koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii!

