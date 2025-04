Ciąża to wyjątkowy stan, podczas którego ciało kobiety ulega przemianom. Wraz z jej zaawansowanym stanem, ciało zwiększa masę i traci ono swoją elastyczność jak i nawilżenie. Wiele z Nas spodziewających się dziecka martwi się tym, jak będzie wyglądała ich skóra, która przez dziewięć miesięcy tak bardzo się zmienia. To jak nasza skóra będzie wyglądała w dużej mierze zależy to od tego, jak kobieta będzie o nią dbała od samego początku ciąży.

Dlatego warto byś już teraz jak i po ciąży używała specjalnych kosmetyków. Będą to olejki i balsamy mocno ujędrniające przeznaczone dla kobiet w ciąży. Teraz na polski rynku jest mnóstwo olejków z rumianku, pestek moreli czy lawendy. Warto też zwrócić uwagę czy produkty są rekomendowane przez lekarzy ginekologów.

