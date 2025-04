Jakie kosmetyki do opalania zapewnią zdrową i piękną opaleniznę? Przeczytaj, jakie kosmetyki warto zabrać ze sobą na urlop i wakacyjne plażowanie. Czy na pewno wiesz jak używać kosmetyków do opalania? Nieważna marka, ważny skład i działanie. Sprawdź!



fot. Fotolia

Słońce szkodzi i trzeba się przed nim chronić - to nie mit. 95% to promieniowanie UVA, nieodczuwalne dla człowieka, a 5% to promieniowanie UVB, odpowiedzialne za powstawanie opalenizny. Zarówno jedno, jak i drugie, jest szkodliwe, dlatego warto się przed nim chronić. Nie oznacza to jednak, że musimy zapomnieć o opalaniu.

Promieniowanie UVA i UVB

Promieniowanie UV wnika w głąb skóry i dociera do komórek, powodując zmiany powierzchowne oraz głębokie, na poziomie molekularnym. Tym, które najłatwiej zauważyć jest UVB, działające na zewnętrzne warstwy skóry. Odpowiada za powstawanie rumienia oraz pojawienie się opalenizny. Opalanie bez odpowiedniej ochrony przed UVB często kończy się zgrubieniem naskórka i „schodzeniem skóry”. Większość z nas zdaje sobie sprawę ze skutków promieniowania UVB, zapominając o bardziej podstępnym promieniowaniu UVA.

UVA wnika w głąb skóry, a my na pierwszy rzut oka, nie odczuwamy skutków jego działania. Dociera do komórek skóry właściwej przez cały rok, bez względu na pogodę i kumuluje się w naszym organizmie. Promieniowanie uszkadza komórki macierzyste i wpływa na aktywację onkogenów, czyli genów nowotworowych. Ponad to powoduje fotostarzenie skóry, czyli przyspiesza powstawanie zmarszczek i wiotczenie skóry.

Jakich kosmetyków używać i w jaki sposób, by odpowiednio chronić skórę oraz cieszyć się piękną opalenizną? Podpowiadamy.



Kremy z filtrem do twarzy

Do twarzy warto wybrać krem z wysokim filtrem SPF 50+ dla jasnej cery i minimum SPF 30+ dla cery normalnej i ciemnej. Zasadniczo 10-20 minut spędzonych na zewnątrz jest bezpieczne dla skóry. Filtr zawarty w kosmetykach przedłuża czas przebywania na dworze. Przy filtrze 50+ będzie to 50-krotność tego czasu.

Kosmetyki wodoodporne

Wybierając się na weekend nad jezioro, urlop nad basenem lub nad morzem, warto wybierać kosmetyki wodoodporne. Dzięki nim, nie musimy ponawiać aplikacji za każdym razem gdy zażyjemy kąpieli lub się spocimy. To wygodniejsze i bardziej bezpieczne rozwiązanie. Kosmetyki wodoodporne, jak sama nazwa wskazuje, nie zmywają się w wodzie, są odporne na pot i chlorowaną wodę w basenie. Podczas aplikacji nie wolno zapominać o małżowinach usznych, szyi, stopach i okolicach pach. Są to wrażliwe miejsca, które bardzo często pomijamy.

Wodoodporne kremy koloryzujące z filtrem

Na półkach sklepowych można znaleźć też idealne kosmetyki dla kobiet, które bez względu na okoliczności, chcą dobrze wyglądać i nie chcą rezygnować z makijażu. Dla nich stworzono wodoodporne kremy koloryzujące 2w1 z wysokim filtrem przeciwsłonecznym i działaniem podobnym do tradycyjnego fluidu. Chronią tak samo jak kremy i emulsje przeciwsłoneczne, a dodatkowo wyrównują koloryt skóry i kryją niedoskonałości.

Kosmetyki po intensywny opalaniu

Kto z nas choć raz nie przesadził z opalaniem i nie cierpiał z powodu poparzonej skóry? W przypadku lekkiego pieczenia i uczucia ściągnięcia, można sięgnąć po balsamy, emulsje i olejki po opalaniu. Nie tylko przynoszą ukojenie dla gorących ramion, pleców i ud, ale też posiadają szereg składników o właściwościach silnie nawilżających i regenerujących. Naturalnym składnikiem, zbawiennym gdy przesadzimy ze słońcem jest aloes. Można stosować miąższ z liści w formie okładów, kompresów lub sięgnąć po balsamy i kremy z jego dodatkiem. Aloes nawilża oraz koi podrażnienia termiczne. Dodatkowo posiada właściwości antybakteryjne i przyspiesza gojenie się ran. Jeśli nie mamy pod ręką rośliny lub jego miąższu, można poratować się gotowymi kosmetykami z D-Panthenolem, masłem shea, witaminami E oraz A.

Kosmetyki przyspieszające opalanie

Krótki urlop lub wyjątkowa oporność na opalanie? I na to znajdzie się sposób – przyspieszacz opalania. Jest to kosmetyk, który posiada w swoim składzie tzw. prekursory produkcji melaniny. Prekursory zawarte w kosmetyku, po nałożeniu na skórę i ekspozycji na słońcu, pobudzają tyrozynazę, enzym odpowiedzialny za tworzenie melaniny w skórze. Brzmi jak skomplikowany proces chemiczny? W skrócie, przyspieszacz opalania intensyfikuje proces tworzenie melaniny odpowiedzialnej za opaleniznę. Sam kosmetyk jest bezpieczny dla organizmu, ale musi być zawsze połączony z ochroną przeciwsłoneczną. Opalenizna gotowa i to bez konieczności długiej ekspozycji na słońce i bez przykrych skutków wielogodzinnego opalania.

