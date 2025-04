Kosmetyki do opalania to zdecydowanie nasz must-have nadchodzących letnich miesięcy. Niezależnie od tego, gdzie planujesz spędzić tegoroczne wakacje, krem z filtrem przeciwsłonecznym powinien znaleźć się również w twojej kosmetyczce. Dzięki niemu zyskasz nie tylko piękną opaleniznę, ale też pewność, że twoja skóra będzie chroniona przed negatywnym wpływem promieni słonecznych.

W ramach akcji Lato z Polki.pl wybrałyśmy najlepsze kosmetyki do opalania na lato 2017. Lekkie emulsje, nawilżające mleczka, tłuste olejki i gęste balsamy - jest w czym wybierać!

Jaki krem z filtrem wybrać?

Przede wszystkim zwracaj uwagę na wskaźnik SPF, czyli wskaźnik ochrony przeciwsłonecznej. Im wyższy, tym lepsza ochrona przed szkodliwym wpływem promieni słonecznych. Szukając idealnego kosmetyku do opalania, wybierz ten, który oprócz ochrony przeciwsłonecznej zadba o twoją skórę. W sklepach znajdziesz linie kremów przeciwsłonecznych przeznaczonych do skóry wrażliwej, suchej, tłustej czy skłonnej do fotoalergii.

Kremy do opalania z filtrem nakładaj zawsze przed ekspozycją ciała na słońce. Pamiętaj również o powtórnej aplikacji kremy co 3-4 godziny.

