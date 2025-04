3 z 9

Apis Arbuzowe Orzeźwienie mus do ciała APIS Orange terApis Serum modelująco- ujędrniające i koncentrat antycellulitowy

1. Arbuzowe Orzeźwienie - arbuzowy mus do ciała, to wyjątkowa kompozycja składników głęboko nawilżających: ekstraktu z arbuza, mango i protein jedwabiu, APIS, cena: ok. 14 zł. 2. Orange terApis Serum modelująco-ujędrniające do ciała z kompleksem Lipout, to unikalne połączenie wartości odżywczych alg brunatnych i mikroalgi znanej z unikalnych właściwości aktywujących proces spalania tłuszczu w podskórnej tkance tłuszczowej. APIS, cena: ok. 35 zł. 3. Orange terApis koncentrat antycellulitowy z gorzkiej pomarańczy swoją wysoką skuteczność preparat zawdzięcza przede wszystkim ekstraktom z pomarańczy oraz czerwonej i zielonej herbaty, APIS, cena: ok. 40 zł.