Kosmetyki do ciała - hity lata 2015!

Slim Line to kompletna linia profesjonalnych preparatów do walki z cellulitem, rozstępami oraz utratą jędrności. Preparaty nie zawierają kofeiny, nie dają uczucia gorąca ani chłodzenia tak charakterystycznego dla produktów antycellulitowych. Dzięki temu mogą być stosowane przez osoby o wrażliwej skórze, skłonnej do podrażnień i pękających naczyń krwionośnych. FLOSLEK, Intensywne serum antycellulit Slim Line LIPO detox, cena: 45,99 zł/200 ml, Krem antycellulit do ciała Slim Line CELLU off, cena: 39,99 zł/200 ml, Aktywny krem Slim Line STRETCH free zapobiegający rozstępom, cena: 39,99 zł/150 ml, Skoncentrowany krem Slim Line PUSH-UP ujędrniający biust, cena: 35,99 zł/125 ml./mat. prasowe