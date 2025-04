Po trzydziestce bardzo często skóra traci swój dotychczasowy blask. Niestety traci też na jędrności. Nadchodzi taki moment, w którym bezwzględnym obowiązkiem jest używanie kremów przeciwzmarszczkowych do twarzy i pod oczy. Na razie jednak bardziej profilaktycznie - wybierajcie te przeznaczone do waszego wieku - na nic zda się używanie kremów dla sporo starszych kobiet.

Najlepsze kosmetyki dla 30-latki

Obok kremów na kosmetycznej półce powinna znaleźć się dobra maska do włosów, silnie nawilżający balsam do ust i serum z retinolem (najlepiej na stosowane na noc). W makijażu warto stawiać na klasykę, choć nadal możecie sięgać bo bardziej szalone kolory. Czerwona szminka w mig zamieni wasz dzienny makijaż w wieczorowy. Dobrze dobrany odcień potrafi dodać więcej blasku niż jakikolwiek rozświetlacz! Zajrzyjcie do naszej galerii!

