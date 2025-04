Każda z nas ma w sobie coś z romantyczki! Przecież wiele kobiet mam czasem ochotę kupić sobie kosmetyk w uroczym opakowaniu lub delikatne kwiatowe perfumy. Jeżeli nie możecie się oprzeć takim cudeńkom, koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii. Jesteśmy pewne, że będziecie zachwycone!

Kosmetyki dla romantyczek

W naszym zestawieniu zdecydowanym numerem 1 jest nowa paleta cieni do powiek od Too Faced. Nie dość, że jest w różowym opakowaniu, to jeszcze cienie są w kształcie serduszek. Nie możemy oderwać od niej wzroku! Kolejna na naszej liście jest woda toaletowa Love Story od Chloe. To nowość w ofercie tej znanej marki, ale jesteśmy pewne, że zakochacie się bez pamięci w tej kwiatowo-owocowej kompozycji.

Oczywiście nie mogłyśmy zapomnieć o najładniejszym, dostępnym na rynku, balsamie do ust. Mamy na myśli oczywiście kosmetyk marki EOS. Prawdę mówiąc, nie powala nas jego działanie, ale to opakowanie jest obłędne.

Redakcja testuje balsam do ust EOS

