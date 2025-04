Krem BB matujący o działaniu antybakteryjnym, Under Twenty, cena: ok. 14 zł.

Krem BB matujący o działaniu antybakteryjnym, Under Twenty, cena: ok. 14 zł.

OILLAN protect - ochronna emulsja do twarzy i ciała SPF 30, Oceanic, cena: ok. 46 zł.

OILLAN protect Ochronna emulsja do twarzy i ciała SPF 30, Oceanic, cena ok 46 zł.

Spośród kosmetyków dla nastolatek szczególnie polecamy korygujący krem z cynkiem przeciw niedoskonałościom, Mixa, cena: ok. 21 zł.

Korygujący krem przeciw niedokonałościom z cynkiem, Mixa, cena: ok. 21 zł.

Maseczka oczyszczająco-rozgrzewajaca regulująca wydzielanie sebum, Care & Control, Soraya, cena: ok. 5 zł.

Maseczka oczyszczająco-rozgrzewajaca regulująca wydzielanie sebum i oczyszczajaca pory Care & Control, Soraya, cena: ok. 5 zł.

Głęboko oczyszczająca pianka do mycia twarzy, Clean&Clear, cena: ok. 13 zł.

Głęboko oczyszczająca pianka do mycia twarzy, Clean&Clear, cena: ok. 13 zł.

6 z 9

Materiały prasowe

Nuno antytrądzikowy krem tonujący do skóry skłonnej do wyprysków, Ziaja, cena: ok. 8 zł.