Te poszukiwania, i jednocześnie wspomnienia, sprawiły mi mnóstwo frajdy. Uświadomiłam sobie, że tak naprawdę od najmłodszych lat uwielbiałam kosmetyki. Jednak, żeby cały artykuł nie opierał się wyłącznie na tych produktach, których sama używałam, przepytałam koleżanki z redakcji o ich kosmetyczne hity.

Okazało się, że pielęgnację i makijaż opierałyśmy o bardzo podobne produkty. Mimo, że w naszych szkołach nie akceptowano pomalowanych paznokci czy oczu, ukradkiem malowałyśmy rzęsy tuszem Maybelline, a powieki cieniami Inglot (wtedy kosztowały niecałe 10 zł!). Kilkanaście lat temu zakochane byłyśmy w linii Color Trend marki Avon - wszystkie z rozrzewnieniem wspominamy pomadkę ochronną o zapachu truskawek (za czasów naszej młodości miała o wiele ładniejsze opakowanie).

Ten przegląd uświadomił mi jeszcze jedno - jak bardzo zmienił się mój gust i to, że 15 lat temu zwracałam uwagę na zupełnie inne rzeczy niż teraz. Teraz wolę porządny krem nawilżający do twarzy, perfumy i bronzery, a kilkanaście lat temu wystarczyła mi mgiełka perfumowana do ciała i puder matujący zamiast podkładu. Możemy zdradzić jednak jedną tajemnicę, na naszych kosmetycznych półkach nadal widnieje jeden z produktów z linii Under 20 :)

Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie jakich kosmetyków używałyśmy. Macie podobne wspomnienia?

