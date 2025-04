Co powinna mieć każda 20-latka w swojej kosmetyczce? Przede wszystkim dobrze nawilżający krem do twarzy i krem pod oczy. W makijażu dobrze jest się ograniczyć tylko do niezbędnych produktów. Zamiast podkładu szczególnie polecamy popularne kremy BB i CC, które nie tylko maskują niedoskonałości, ale także pielęgnują skórę. Jeśli nie wyobrażacie sobie makijażu bez korektora pod oczy, to wybierajcie te w pędzelku i z rozświetlającą formułą.

W kolorowym makijażu warto czasem zaszaleć (kiedy jeśli nie teraz?). Proponujemy neonowe lakiery do paznokci i kolorowe tusze do rzęs. Włosy powinny być lekkie i naturalne - w stylizacji przyda się genialny spray, który pozwoli uzyskać efekt surferskiej fryzury.

