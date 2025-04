Czego potrzebuje skóra po 40. roku życia? Przede wszystkim nawilżenia. To właśnie odpowiedni poziom nawilżenia skóry jest najlepszą profilaktyką przed zmarszczkami. Warto wybierać kosmetyki z kwasem hialuronowym, mocznikiem, retinolem i kolagenem.

Reklama

Najlepsze kosmetyki dla 40-latki



Podstawą pielęgnacji powinien być dobry krem, serum i maska do twarzy. W makijażu dobrze jest ograniczyć ilość używanych kosmetyków. Warto postawić na liftingujący podkład, rozświetlający korektor i matowe cienie w odcieniach beżu i brązu. Dobrze jest zaszaleć z kolorem szminki - proponujemy takie o kremowej, nawilżającej formule. Do pielęgnacji ciała świetnie sprawdzi się mocno ujędrniający balsam i olejek ze złotymi drobinkami. Zajrzyjcie do naszej galerii!

Reklama

Więcej o kosmetykach:

Kosmetyki, które powinna mieć każda 30-latka

Najlepsze kosmetyki do brwi

Przebarwienia? To już nie problem!