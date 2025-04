Od 1 lutego w sklepach Biedronka kupicie najnowszą kolekcję Bell. To limitowane edycja kosmetyków do makijażu Girl CITY&LOVE. Wśród propozycji tej znanej i lubiane marki kosmetycznej znajdziecie m.in. urocze szminki w kształcie serca, które nawilżają i daję intensywny kolor. Dodatkowo zapewniają aksamitne wykończenie i są dostępne w sześciu wyjątkowych kolorach. Jesteśmy przekonane, że to najsłodsza pomadka, jaką widziałaś!

W skład kolekcji Girl CITY&LOVE marki Bell wchodzą również tradycyjne i brokatowe lakiery do paznokci. Ich kolory nawiązują do barw miłości, zapewniają doskonałe krycie i trwałość. Ich aplikacja jest szybka i łatwa, a efekt możecie pogłębić, dokładając kolejne warstwy lakieru.

Na uwagę zasługuje również paleta do modelowania twarzy, która w łatwy sposób pomaga osiągnąć efekt idealnego makijażu. Paleta składa się z rozświetlacza, różu oraz bronzera i występuje w dwóch wariantach kolorystycznych - odpowiednim dla cer o cieplejszej i chłodniejszej tonacji. Rozświetlacz zapewnia optyczne uwypuklenie wybranych obszarów twarzy, dodatkowo rozprasza światło, co dodaje skórze blasku. Róż w kształcie serca ożywia cerę i nadaje jej naturalnych rumieńców. Najciemniejszy jest bronzer, który służy do uwydatniania kości policzkowych i modelowania twarzy.

