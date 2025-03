W Rossmannie dostępne będą wyselekcjonowane najpopularniejsze produkty Avon. Ofertę stworzono z myślą o klientach, którzy jeszcze nie mieli okazji wypróbować kosmetyków marki.

Znajdą się w niej produkty z trzech kategorii: pielęgnacja twarzy, makijaż i zapachy, aby nowi konsumenci mogli przekonać się o ich wysokiej jakości. Wśród nich będą m.in. serum Anew z Protinolem™, szminka Hydramatic z nawilżającym środkiem z kwasem hialuronowym, kredki do oczu Glimmerstick, a także popularne zapachy, takie jak Far Away, Attraction czy Little Black Dress.

Co roku Rossmann wprowadza na półki około 7 tys. nowości. Często są to produkty marek własnych lub dostępnych na wyłączność. Kosmetyki Avon będą dostępne stacjonarnie w Polsce tylko w Rossmannie.

Avon działa na światowym rynku od 137 lat, a od 33 lat w Polsce. Dotychczas kosmetyki tej marki były dostępne online oraz u Konsultantek. Sprzedaż produktów w drogerii Rossmann jest realizacją wielokanałowej strategii firmy. Doświadczenia z innych rynków zagranicznych pokazują, że przyczynia się to do wzrostu rozpoznawalności brandu oraz zwiększenia sprzedaży.

