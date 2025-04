Kosmetyki antycellulitowe - przegląd nowości

Cellulit to problem, z którym zmagają się kobiety na całym świecie. Symptomy cellulitu obejmują zaburzenia w metabolizmie tłuszczów, gromadzenie płynów, zaburzenia mikrokrążenia, jak również zaburzenia w strukturze włókien kolagenowych i elastyny, w efekcie czego skóra staje się nierówna, pofałdowana, widać wyraźne grudki. Na rynku kosmetycznym co roku pojawiają się nowości, które mają zwalczać tę przykrą przypadłość. Sprawdź, co w tym roku pojawiło się na drogeryjnych półkach!

