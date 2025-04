Szampony w kostce (nie mylić z mydłami w kostce do włosów) mimo, że znane są już od kilku lat, dopiero teraz zyskują na popularności.

Od tych klasycznych, różnią się nie tylko konsystencją, ale także składem i... brakiem plastikowego opakowania. Są więc bardziej ekologiczne, najczęściej wegańskie, zajmują niewiele miejsca w kosmetyczce (cenna cecha dla podróżujących) i po brzegi naszpikowane są cennymi składnikami. Jakieś wady? Cena.

Za standardowy szampon w kostce trzeba zapłacić między 30 a nawet 80 złotych. Na szczęście na rynek właśnie trafiły produkty w rozsądnych cenach - szampony marki ISANA (marki własnej drogerii Rossmann).

Szampon w kostce ISANA w Rossmannie

Szampon w kostce ISANA (zresztą jak każdy szampon w kostce) ma odczyn kwaśny, czyli nie wymaga stosowania płukanki octowej przywracającej skórze odpowiedni poziomu pH.

Dostępny jest w dwóch wersjach: z granatem dla włosów suchych (widoczny na zdjęciu) oraz mango i kokosem dla włosów normalnych. Szampon jest niezwykle wydajny - starczy od 40 do 60 myć w zależności od długości włosów.

W skład szamponu wchodzi detergent DSL (Disodium Lauryl Sulfosuccinate) - o wiele delikatniejszy niż SLS i SLES, mogą go więc używać osoby o wrażliwej i delikatnej skórze. Do tego jego formuła jest wegańska i wolna od mikroplastiku.

Jak go używać? To proste, chociaż trwa nieco dłużej niż mycie tradycyjnym szamponem. Wszystko zależy od długości włosów - włosy krótkie myj bezpośrednio kostką wykonując ruchy masujące, jeśli masz długie włosy - najpierw spień mydło w dłoniach i myj skalp, a następnie przeciągnij pianę po całej długości włosów. ​Staraj się nakładać szampon zawsze „z włosem". Spłukuj go letnią wodą.

Szampon w kostce ISANA - cena

Szampon w kostce marki Isana to spora konkurencja dla wszystkich tego typu produktów. Kosztuje 14,99 złotych, a znając politykę drogerii Rossmann - na pewno często będzie go można kupić w promocyjnej cenie.

