Przygotowanie skóry do lata wymaga czasu i cierpliwości. Niestety systematyczność jest tutaj kluczem do sukcesu. W dzisiejszych czasach nikt nie ma na to czasu. Oczekujemy błyskawicznych efektów! Dlatego wybrałyśmy dla was kosmetyki, które dają natychmiastowe (albo prawie natychmiastowe) efekty. To nasz must-have na lato 2016!

Kosmetyczny must-have na lato 2016



Latem używamy balsamów rozświetlających i poprawiających wygląd skóry. Niestety bardzo często nasze ciało nie wygląda doskonale, a dzięki tym kosmetykom możemy w błyskawicznym czasie zatuszować wszystkie niedoskonałości. Prawda, że to wspaniałe! Jednym z naszych ulubionych jest rozświetlający balsam z perłowymi drobinkami marki AA.

W czasie ciepłych dni nie ruszamy się z domu bez delikatnej mgiełki do ciała , która delikatnie chłodzi i odświeża. Najbardziej lubimy te pochodzące z oferty marki The Body Shop. Dlaczego? Można wybierać wśród wielu świeżych zapachów i wystarczają na całe wakacje. Nasz ulubiony zapach? Grejpfrutowy!

Miałyśmy okazję testować wiele rozświetlaczy. Jednak dajemy słowo, że żaden z nich nie dawał takiego blasku jak Highlighter Bronze marki Pupa. Eleganckie połączenie ożywiających cerę odcieni i złocistego połysku, które sprawia, że skóra wygląda na świeżą i promienną. Dodatkowo kosmetyk ma miękką i jedwabistą konsystencję, a to wszystko dzięki specjalnej technologii wypiekania. Musicie go wypróbować!

