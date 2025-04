W tym miesiącu stawiam na włosy. Wyszło to przez przypadek, ale nie ma tego złego, przecież zadbane i błyszczące kosmyki to wizytówka każdej kobiety. Dlatego warto poświecić im trochę więcej uwagi.

Kosmetyczna lista zakupów na sierpień

Jednak zacznijmy od nowości marki AA. Na uwagę zasługuje modelujący balsam do ciała z aktywnym kolagenem, który odbudowuje strukturę skóry i działa ujędrniająco. Formułę wzbogacono L-karnityną - ma działanie wyszczuplające i pomaga usuwać z komórek skóry nadmiaru wody oraz toksyn. Dodatkowo zawarta w balsamie kofeina poprawia krążenie i ułatwia pozbycie się niechcianej pomarańczowej skórki. Aksamitna konsystencja szybko się wchłania i pozostawia skórę jedwabiście gładką.

Tak przygotowaną skórę, warto musnąć rozświetlającym olejkiem do ciała polskiej Naturativ. Skomponowany został z najlepszych tłoczonych na zimno olejów oraz naturalnych rozświetlających cząsteczek mineralnych. Odżywia, regeneruje i chroni skórę, a mieniące się drobinki minerałów dodają słonecznych refleksów.

1. Modelujący balsam do ciała AA Collagen Intensive, cena, ok. 20 zł; 2. Pudrowy lakier do włosów DOO.OVER Kevin Murphy, cena, ok. 120 zł; 3. Spray teksturyzujący do włosów cienkich Loreal Professionnel, cena, ok. 57 zł (dostępny w salonach fryzjerskich); 4. Spray chroniący przed promieniowaniem słonecznym Balmain, cena, ok. 135 zł; 5. Olejek rozświetlający do ciała Naturativ, cena, ok. 89 zł

Latem chronię włosy przed szkodliwym działaniem słońca. W tym roku stawiam na spray marki Balmain, który zabezpiecza włosy przed promieniowaniem słonecznym, dzięki zawartości filtrów UVA i UVB. A olejek arganowy dogłębnie odżywia. Zapobiega także blaknięciu koloru oraz niszczeniu zawartej we włóknie włosa keratyny. Aminokwasy jedwabiu wygładzają włosy, nadając im blask, a także ułatwiają ich rozczesywanie.

Bardzo lubię nonszalanckie fryzury. Dlatego polubiłam spray teksturyzujący do cienkich włosów Loreal Professionnel. Efekt "potarganych" włosów gwarantowany. Idealnie nadaje się do warkoczy i wszelkiego rodzaju plecionek. Gdy zależy wam na objętości, to zaprzyjaźnijcie się z pudrowym lakierem do włosów Kevin Murphy. Pozwala nadać włosom wybraną teksturę i kształt zapewniający im swobodę i naturalność ruchów.

