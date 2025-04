W tym miesiącu na naszą listę kosmetycznych hitów trafił nowy zapach od Marca Jacobsa, pasta do zębów... z węglem i odżywka do włosów sygnowana marką Balmain. Co jeszcze? Zajrzyjcie do naszej galerii!

Kosmetyczne hity listopada

Na sam początek musimy wspomnieć o najnowszym zapachu od Marca Jacobsa - Decadence. Jest oszałamiający! Ale umówmy się, kochałyśmy je, zanim dowiedziałyśmy się jak pachną. Za co? Oczywiście, za nieziemski flakon w kształcie torebki.

Do naszej kosmetyczki w tym miesiącu trafiło również skoncentrowane serum liposomowe z witaminą C marki Synchroline. Produkt pakowany jest w małe fiolki, które wystarczają na 10 do 12 dni. Głównym zadaniem tego produkt jest walka z pierwszymi oznakami starzenia się skóry. Dodatkowo walczy z przebarwieniami i rozświetla. Już po 2 tygodniach widać pierwsze efekty - sprawdziłyśmy na własnej skórze.

Jeżeli nie miałyście okazji używać peelingu enzymatycznego marki Lirene to koniecznie musicie to nadrobić! Kosmetyk pakowany jest w saszetki, które wystarczają na jedną aplikację. Po jego użyciu skóra jest gładka i nawilżona - mamy go zawsze w kosmetyczce.

