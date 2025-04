Bardzo często tworzymy listy zakupów, a czemu nie stworzyć takiej kosmetycznej listy? Niech znajdą się na niej produkty, które chcecie mieć. Produkty, które zwróciły waszą uwagę zaskakującym opakowaniem lub składnikiem, który was zachwycił. Klucz doboru produktów jest dowolny.

Kosmetyczna lista zakupów na lipiec

Na naszej liście znalazło się 5 kosmetyków do pielęgnacji i makijażu. Niektóre z nich znany, a niektóre są nowościami. W ostatnich dniach zachwycił nas suchy olejek do ciała z połyskującymi drobinkami marki IsaDora. Odżywia, dodaje miękkości i rozświetla skórę. Można go stosować na twarz, ciało i włosy. Zawiera oleje o właściwościach regeneracyjnych i zapobiegających starzeniu się skóry. Wydaje się nam, że to może być prawdziwy hit tego lata!

Co powiecie na rozświetlacz w sztyfcie? Naszym typem jest Glow Stick od Marca Jacobsa. Lekko opalizująca formuła perfekcyjnie wtapia się w skórę, rozświetla i podkreśla blask uniwersalnym odcieniem. Dzięki wygodnemu opakowaniu można mieć go zawsze w torebce. Jedynym minusem jest dość wysoka cena, kosztuje ok. 149 zł. Jednak to kosmetyk, który jest bardzo wydajny i wystarczy na kilka miesięcy regularnego stosowania. Jeżeli jesteście ciekawe, co jeszcze znalazło się na naszej liście, to koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii.

