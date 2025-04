Kosmetyczne hity z wyprzedaży

Wszystkie żyjemy obecnie wyprzedażami w sklepach odzieżowych. Jednak bardzo często zapominamy, że sezonowe obniżki cen dotyczą również sklepów z kosmetykami. Oczywiście nie możemy liczyć na tak duże rabaty, ale przy zakupie produktów z wyższej półki każda kwota ma znaczenie.

W najpopularniejszych drogeriach udało się nam znaleźć kultowe kosmetyki, które wiele z was zapewne zna i lubi. Na naszej liście znalazła się m.in. woda perfumowana Giorgio Armani Si. To zapach, który inspiruje, jest elegancki i intrygujący. Delikatną kompozycję otwiera soczysta czarna porzeczka i rześka, zielona gruszka, które uzupełniają akordy frezji i róży majowej. Całość kompozycji dopełnia wyrafinowana paczula w towarzystwie jasnego drzewa piżmowego.

Na wyprzedażach kupicie również kultowy podkład Diorskin Star. To pierwszy podkład w płynie, który wykorzystując najnowsze techniki, natychmiastowo rozświetla i upiększa cerę. Jest bardzo delikatny, doskonale się rozprowadza, podkreślając kontur twarzy, wyrównując koloryt i wygładzając. Na skórze pozostaje jedynie korygująca, trwała mgiełka zapewniająca uczucie komfortu i tworząca perfekcyjny, promienny blask. Jeżeli jesteście ciekawe, jakie inne kosmetyki kupicie w niższych cenach, to koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii.

1 z 11 Baza pod makijaż Stay Flawless Benefit, cena z ok. 159 zł na ok. 79,99 zł / Sephora

2 z 11 Błyszczyk do ust Rouge Dior Brillant, cena, z ok. 165 zł na ok. 105 zł / Sephora

3 z 11 Podkład Diorskin Star, cena z ok. 225 zł na ok. 145 zł / Sephora

4 z 11 Róż i bronzer Pupa, cena z ok. 99 zł na ok. 79 zł / Douglas

5 z 11 Woda perfumowana Si Giorgio Armani, 50 ml, cena z ok. 329 zł na ok. 329 zł / Douglas

6 z 11 Podkład w kompakcie Anti Blemish Solutions Clinique, cena z ok. 139 zł na ok. 89 zł / Douglas

7 z 11 Cienie do powiek Ecrin 6 Couleurs Guerlain, cena z ok. 389 zł na ok. 239 zł / Sephora

8 z 11 Cienie do powiek (The Starlet) Marc Jacobs, cena z ok. 259 zł na ok. 145 zł / Sephora

9 z 11 Róż do policzków Collistar, cena z ok. 145 zł na ok. 99 zł / Douglas

10 z 11 Olejek do mycia twarzy Collistar, cena z ok. 139 zł na ok. 89 zł / Douglas